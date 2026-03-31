Nella sessione di allenamento odierna alla Continassa, i giocatori della Juventus hanno ripreso l’attività in gruppo con Holm e Cabal presenti, mentre Kalulu ha svolto esercizi individuali e non si è allenato con il gruppo. La squadra ha lavorato su esercitazioni tattiche e allenamenti fisici, senza altre variazioni rispetto alle sessioni precedenti.

di Marco Baridon Allenamento Juve: Holm torna in gruppo, si rivede Cabal Pierre Kalulu resta a riposo. Vediamo che cosa è successo oggi alla Continassa. La Juve prosegue la marcia d’avvicinamento alla sfida di campionato contro il Genoa. Secondo quanto appreso da , l’allenamento mattutino ha portato ottime notizie a Luciano Spalletti. CONTINASSA JUVE LIVE Emil Holm ha lavorato regolarmente con il gruppo ed è da considerarsi pienamente recuperato per il match di lunedì. Oltre allo svedese, alla Continassa si è rivisto anche Juan Cabal, rientrato dagli impegni internazionali. Al contrario, è stato concesso un giorno di riposo a Pierre Kalulu, che si riaggregherà ai compagni nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Allenamento Juve: Holm torna in gruppo, si rivede Cabal. Riposo per Kalulu. Ecco che cosa è successo oggi alla Continassa

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