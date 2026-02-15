GUALDO TADINO – Successo per " @Gualdo Ascolta ", l’iniziativa interamente dedicata al lavoro, promossa dal Comune di Gualdo Tadino in sinergia con i Comuni della Zona sociale 7: presenti esponenti regionali, comunali e dell’università, diversi imprenditori, giovani e studenti dell’ Istituto "Casimiri" degli indirizzi tecnico per grafica e comunicazione e professionale per servizi della sanità e l’assistenza sociale. L’evento, svoltosi venerdì nella Biblioteca comunale "Ruggero Guerrieri", ha avuto come autorevoli relatori esponenti politici, dell’imprenditoria e dell’università; si sono viste in dialogo istituzioni, imprese, sistema formativo e cittadini, attraverso un programma articolato in due panel e stand tematici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Successo per @Gualdo Ascolta. Incontro tra giovani e lavoro

Venerdì 13 Gualdo Tadino si riempie di voci e confronti.

Il sindaco Alessandro Basso ha promosso un momento di ascolto diretto con i cittadini, sottolineando l’importanza di dialogare con i giovani anziché parlare di loro.

