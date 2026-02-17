centrale district e avis milano | donazione da gi group il grande cuore del distretto per la città olimpica

Il Centrale District e AVIS Milano hanno ricevuto una donazione da Gi Group, rafforzando il legame tra le imprese e la comunità locale. La donazione arriva in un momento in cui il quartiere si prepara a ospitare i Giochi Olimpici, coinvolgendo anche le attività alberghiere e commerciali della zona. Un gesto concreto che testimonia il senso di solidarietà del distretto verso la città.

Maratona invernale di solidarietà per Centrale District. Il Comitato di Zona 2 che vede insieme tutte le più importanti realtà alberghiere e imprenditoriali del quartiere della Stazione Centrale e di piazza Repubblica, rinnova il proprio impegno con AVIS Milano nel periodo cruciale dei Giochi Olimpici con una donazione da record. Ieri davanti alla sede di Gi Group, socio di CD, in Piazza IV Novembre 5, l’autoemoteca di AVIS ha ospitato una ventina di persone che hanno scelto di donare sangue. Una mattinata che ha coinvolto i dipendenti del Gruppo, i soci di Centrale District e i cittadini del quartiere.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Giovedì 8 gennaio, Modena sarà teatro del passaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica, simbolo dei valori dello sport e della partecipazione.

Nel 2025 a Chieti si registra un aumento delle donazioni di sangue, un segnale di forte solidarietà.

