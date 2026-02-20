Milano Malpensa-Capo Verde | EasyJet per l’estate aumenta i voli

EasyJet ha annunciato un aumento dei voli settimanali tra Milano Malpensa e Capo Verde, in vista dell’estate. La compagnia aerea potenzierà le connessioni per soddisfare la crescente domanda di turisti italiani che desiderano raggiungere le isole dell’arcipelago. Da giugno a settembre, i voli si moltiplicheranno, offrendo più opzioni e maggiore flessibilità ai viaggiatori. La decisione mira a favorire le vacanze di chi sceglie questa destinazione per le proprie ferie.

Milano, 20 febbraio 2026 - Più voli settimanali tra Milano e Capo Verde . Questa la novità in vista delle prossime vacanze estive. "Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo economico e turistico di Capo Verde. La rotta Milano-Sal, inaugurata nell'ottobre 2025, sarà operativa anche durante la stagione estiva 2026 con un significativo ampliamento dell'offerta: i voli settimanali aumenteranno da due a tre, raddoppiando la capacità rispetto alla stagione precedente e mettendo a disposizione oltre 33mila posti totali durante la stagione estiva ". L’annuncio arriva da Lorenzo Lagorio, Country Manager Italia di easyJet, durante il Cabo Verde - Italia Business Forum, a Milano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano Malpensa-Capo Verde: EasyJet per l’estate aumenta i voli Leggi anche: Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" Leggi anche: A Capo Verde l’estate dura tutto l’anno e la vacanza è ricca di emozioni TRIP REPORT | Da Milano Malpensa a Barcellona (MXP–BCN) | easyJet - Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’aeroporto di Milano Malpensa riduce la capacità per lavori in pista, parte dei voli si sposta su Linate; Aeroporto Milano Malpensa, chiusura di una pista per due mesi: voli spostati a Linate. Cosa sapere; L’aeroporto di Milano Malpensa chiude per metà: voli dirottati su Linate. Ecco quando; Milano Malpensa: capacità ridotta per i lavori a una delle piste, dal 16 marzo al 9 maggio. ACCORDO AEROITALIA-GESAC PER SVILUPPO SCALO SALERNO NUOVE ROTTE - Il programma prevede il posizionamento di un aeromobile basato e l'attivazione di 19 frequenze settimanali: collegamenti diretti verso Genova, Milano Malpensa, Torino e - facebook.com facebook Buongiorno dallo staff di @MiAirports. Vi ricordiamo che stiamo operando presso l'aeroporto di Milano Linate, Milano Malpensa Terminal 1 e Milano Malpensa Terminal 2. x.com