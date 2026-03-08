Braida e il rimpianto Milan | Incontrai Maradona noi eravamo sempre in pista

Nella sede del Milan di Via Turati 3, Braida ha ripercorso la sua lunga carriera nel club, iniziata nel giugno 1986 e conclusa nel dicembre 2013. Ha parlato dell’impatto di Kakà e di aver incontrato Maradona. Braida ha ricordato momenti e incontri significativi durante il suo tempo al Milan, evidenziando l’intensa attività del club e le occasioni vissute nel corso degli anni.