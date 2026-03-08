Braida e il rimpianto Milan | Incontrai Maradona noi eravamo sempre in pista
Nella sede del Milan di Via Turati 3, Braida ha ripercorso la sua lunga carriera nel club, iniziata nel giugno 1986 e conclusa nel dicembre 2013. Ha parlato dell’impatto di Kakà e di aver incontrato Maradona. Braida ha ricordato momenti e incontri significativi durante il suo tempo al Milan, evidenziando l’intensa attività del club e le occasioni vissute nel corso degli anni.
A tutto Braida nella storica sede del Milan di Via Turati 3. Dall'impatto di Kakà al rimpianto Maradona, l'ex ds rossonero torna sulla esperienza con il Diavolo, durata dal giugno 1986 al dicembre 2013. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
