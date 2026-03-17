Orlando | Leao un problema ora cammina Il Milan deve tenersi stretto il secondo posto

Il Milan ha perso contro la Lazio all’Olimpico, una sconfitta che ha lasciato molta amarezza tra i tifosi e la squadra. Leao ha avuto un problema, ma ora riesce a camminare e sembra in fase di recupero. Orlando ha commentato la partita sottolineando che il club deve mantenere il secondo posto in classifica, mentre i giocatori sono delusi per la prestazione offerta.

In casa Milan c'è sicuramente tanta amarezza per la sconfitta di ieri sera all'Olimpico contro la Lazio di Sarri, è inevitabile: la squadra guidata da Massimiliano Allegri ha sfornato, forse, una delle prestazioni già brutte dell'intera stagione calcistica nel momento più importante. Il risultato? Riaperta la corsa, che sembrava ormai chiusa, alla Champions League. A parlare del match è stato anche l'ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando durante 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio. Ecco, di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Fofana: ‘Al Milan nuovo ruolo, ma non è necessariamente quello che voglio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando: “Leao un problema, ora cammina. Il Milan deve tenersi stretto il secondo posto” Articoli correlati Leggi anche: Milan show a Bologna, 0-3 al Dall’Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchina Milan, si è spezzato l’incantesimo: ora neanche il secondo posto è più al sicuroL'edizione del 'Corriere dello Sport' oggi in edicola presenta un'approfondimento sul Milan, uscito sconfitto dalla sfida di San Siro contro il Parma. Contenuti e approfondimenti su Orlando Leao un problema ora cammina Il... Temi più discussi: Massimo Orlando: Milan, Leao rimane un problema. Como super-squadra; M.Orlando: Il Milan non ha la squadra per lo Scudetto. Leao cammina, è un problema; Massimo Orlando critica: Il Milan non ha la squadra per lo Scudetto, Leao in campo cammina; Massimo Orlando a TMW: Il Milan non ha la squadra per vincere il campionato. Massimo Orlando: Milan, Leao rimane un problema. Como super-squadraL'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Il Milan ha buttato via un'altra occasione? Ne. m.tuttomercatoweb.com M.Orlando: Il Milan non ha la squadra per lo Scudetto. Leao cammina, è un problemaC'è sicuramente grandissima amarezza in casa Milan per la sconfitta maturata allo stadio Olimpico contro la Lazio domenica sera: i rossoneri hanno messo in scena forse la prestazione peggiore della st ... msn.com Per noi amanti di Lucinda e della serie delle sette sorelle, arriva questo annuncio da parte del figlio: un romanzo dedicato interamente ad Orlando e scritto dal figlio. Non sarà aimé la stessa cosa, però può incuriosire - facebook.com facebook M.Orlando: "Il Milan non ha la squadra per lo Scudetto. Leao cammina, è un problema" x.com