L'ex dirigente del Milan ha commentato le prossime sfide della squadra, sottolineando la necessità di cambiamenti tattici. Prima della partita contro l'Udinese, ha parlato dell'attacco rossonero e di Lewandowski, senza entrare in dettagli specifici sulle decisioni tecniche. La sua intervista è stata pubblicata da un quotidiano locale, offrendo una panoramica sulle riflessioni interne alla società in vista delle gare future.

Milan-Udinese, partita molto importante per i rossoneri. Dopo la sconfitta subita contro il Napoli al 'Maradona', la squadra di Allegri deve gestire 6 punti di vantaggio sulla Juventus che al momento si trova al quinto posto in classifica in Serie A. A parlare della sfida di domani alle 18 a San Siro ci pensa anche l'ex dirigente Ariedo Braida. Ecco cosa si aspetta (intervista a messaggeroveneto.it): "Un’Udinese capace di tenere testa a un Milan che sta avendo un problema serio chiamato gol. È evidente che la squadra deve essere tatticamente modificata, perché sono emerse delle serie criticità. Le difficoltà sono chiare ed evidenti e bisogna correre ai ripari adesso". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Braida: “Evidente che la squadra deve essere tatticamente modificata. Lewandowski …”

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Milan, senti Lewandowski sul suo futuro: “Non ho preso nessuna decisione. Sto decidendo cosa è meglio per me”"Per quanto riguarda il mio futuro e le possibili decisioni, confermo quanto ho detto tempo fa, sia nelle interviste che ai media.

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Braida: Il Milan deve correre ai ripari, se considerano Lewandowski... Zaniolo? Sono stato a un passo dal prenderlo al BarcellonaAriedo Braida è stato uno dei direttori sportivi più influenti d'Italia e non solo. Storico ex-dirigente del grande Milan, in carriera ha ricoperto diversi ruoli in squadrre come Monza, Udinese, ... calciomercato.com