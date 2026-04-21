Braida cuore rossonero | Saro milanista per sempre Berlusconi? Vedeva più avanti di tutti

In occasione del suo 80° compleanno, l’ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha rilasciato un’intervista a 'Tuttosport'. Ha dichiarato di essere rimasto sempre tifoso rossonero e di mantenere questa passione anche adesso. Braida ha anche commentato il rapporto con l’ex presidente del club, sostenendo che aveva una visione lungimirante rispetto agli altri. La conversazione si è focalizzata sulla sua carriera e sui ricordi legati al club di Milano.

La data odierna rappresenta un giorno speciale per i tifosi del Milan: oggi il leggendario ex dirigente rossonero Ariedo Braida compie 80 anni. Per l'occasione speciale, 'Tuttosport' ha realizzato un'intervista esclusiva all'attuale Vicepresidente del Ravenna. Tra i tanti temi, quello principale non poteva che essere il Milan, squadra con cui ha vinto tutto e scoperto grandi giocatori entrati nella storia del calcio. Nel parlare del suo club del cuore, anche un pensiero al presidente Silvio Berlusconi. Ecco, quindi, un estratto delle parole di Braida. Per 31 anni è stato direttore sportivo del Milan: cosa rappresenta per lei? «È tutto per me.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Braida cuore rossonero: “Saro milanista per sempre. Berlusconi? Vedeva più avanti di tutti” Notizie correlate Braida si racconta: «Il Milan è tutto per me, sarò sempre milanista! Che rimpianto Totti, l’ho corteggiato tante volte. Su Allegri e su Berlusconi…»Dybala Roma, colpo di scena: l’addio non è più così scontato! I Friedkin pensano al rinnovo, tutto dipenderà da quel fattore Lukaku Napoli, frattura... Maignan e il suo amore per il Milan: “Sarò milanista a vita. Ho sempre vissuto questo club come una famiglia”Cosa significa il Milan per Mike Maignan? La risposta arriva direttamente dal documentario 'Mike Maignan: Beyond the Magic' uscito quest'oggi sul...