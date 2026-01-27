Bradisismo bollettino settimanale INGV 19-25 gennaio

Il bollettino settimanale dell’INGV indica una fase di minore attività sismica, con 24 terremoti registrati tra il 19 e il 25 gennaio. La scossa massima ha avuto una magnitudo di 1, confermando una diminuzione dell’energia del sottosuolo. I dati sono utili per monitorare e comprendere meglio le variazioni nel comportamento del sottosuolo e pianificare eventuali misure di sicurezza.

I dati del monitoraggio confermano le attese, una fase di minore energia della spinta. Nella settimana di riferimento sono stati registrati solo 24 terremoti con Mdmax 1.7± 0.3. Anche il dato satellitare sulla deformazione del suolo mostra valori di sollevamento piuttosto bassi. Considerando l'ultima settimana validata (5-11 gennaio) e le due precedenti (29-4 e 22-28), si evidenzia un sollevamento complessivo in 14 giorni di 4±3mm., il che per gli amanti della media mensile porta ad una stima preliminare per gennaio di 8±3mmmese. Manca il dato validato dall'11 gennaio in poi che è invece sostituito dal dato giornaliero molto meno attendibile perché porta un errore di ±8mmgiorno ma penso che il valore di 8±3mmmese si avvicini molto alla realtà di questo mese.

