Bozzetto e Il Giorno La noia a Cannes e la carriera decolla

Un giornalista, saggista e critico cinematografico, originario dello stesso paese di Giovannino Guareschi, ha recentemente partecipato al festival di Cannes. Durante l’evento, si è distinto per l’interesse verso le storie ben scritte e per il suo approccio al cinema. La sua carriera, iniziata con vari contributi nel settore, ha guadagnato una maggiore attenzione grazie alla sua presenza a questa manifestazione internazionale.

Un signore che ama il cinema. E che ama, soprattutto, le storie ben scritte. Giornalista, saggista, critico cinematografico, compaesano di Giovannino Guareschi, soltanto di un anno più grande di lui. Pietro Bianchi viene da Fontanelle di Roccabianca, Bassa parmense impregnata di ricordi verdiani. Appassionato di letteratura, è amico di Attilio Bertolucci, poeta e papà di Bernardo, e allievo di Cesare Zavattini che gli è professore al liceo. Come molti intellettuali nati in provincia, vede nella cronaca la strada della sua affermazione: scrive per la Gazzetta di Parma, collabora con il Bertoldo, celebre settimanale satirico di Rizzoli. Con Guareschi sarà al Candido.🔗 Leggi su Ilgiorno.it Notizie correlate Cannes: Barbra Streisand riceve la Palma d’oro alla carrieraLa leggenda Barbra Streisand riceverà la Palma d’oro alla carriera al prossimo Festival di Cannes, in una cerimonia prevista per il 23 maggio. Peter Jackson riceverà la Palma d'oro alla carriera a Cannes 2026Il regista e produttore verrà celebrato sulla Croisette durante la serata di apertura della 79esima edizione del festival francese. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Da Albini a Bruno Bozzetto, le penne più prezione dell’Italia artigianale; Concept #2, ecco il primo disegno della futura Smart #2 elettrica a due posti – FOTO; Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica le Eccellenze del patrimonio culturale italiano, dedicato a Enrico Ameri: nel centenario della nascita; Nel mondo di Osvaldo Cavandoli. Il maestro che lasciò... una Linea. Bozzetto e Il Giorno. La noia a Cannes e la carriera decollaUn signore che ama il cinema. E che ama, soprattutto, le storie ben scritte. Giornalista, saggista, critico cinematografico, compaesano ... ilgiorno.it Da Albini a Bruno Bozzetto, le penne più prezione dell’Italia artigianaleGLI SPAZI del quotidiano Il Giorno nella sede di Corso Buenos Aires 54 si aprono anche per la seconda ... msn.com ROMA:LATINA: Svelato il bozzetto in ricordo di studenti uccisi alle Fosse Ardeatine - facebook.com facebook