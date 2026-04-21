A Milano, il prezzo di un box in centro arriva a 120mila euro, mentre a Bergamo, nella zona di Città Alta, un box si trova a circa 80mila euro e un posto auto a 45mila. Anche Como presenta cifre elevate, confermando un trend di costi elevati per spazi di parcheggio in alcune zone delle principali città italiane.

Milano, 21 aprile 2026 – Bergamo, Città Alta. Un box dentro le mura costa 80mila euro. Un posto auto 45mila. In centro, a Brescia, ne servono rispettivamente 50 e 25mila. A Como (Città Murata) il garage vale 60mila euro, il parcheggio assicurato 25mila. L’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa certifica un trend inarrestabile nei capoluoghi lombardi: “I prezzi sono cresciuti e continuano a crescere a causa della scarsità di posti auto e box – analizza Paolo Beria, docente di Transport Economics al Politecnico di Milano –. Dopo il Covid, la mobilità ha ripreso a funzionare pienamente e gli spazi a disposizione per i parcheggi restano insufficienti rispetto alle auto presenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Box e posti auto, prezzi da capogiro: 120mila euro in centro a Milano. Ma anche Bergamo e Como non scherzano

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