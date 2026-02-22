Box e posti auto prezzi in crescita | dove conviene comprare in Italia

Il forte aumento dei prezzi dei box e dei posti auto deriva dalla domanda crescente in molte zone urbane. Questa tendenza spinge gli acquirenti a cercare soluzioni più economiche e più accessibili. Nei quartieri centrali le tariffe salgono rapidamente, mentre in periferia alcune offerte risultano più vantaggiose. La scarsità di spazi disponibili accelera ulteriormente l’incremento dei prezzi. Chi vuole investire o trovare un’auto parcheggiata, deve valutare attentamente le aree più convenienti.

Mentre il mercato immobiliare residenziale continua a dare segnali contrastanti, c’è un segmento che viaggia a ritmo sostenuto: quello dei box e dei posti auto. Secondo le più recenti analisi dell’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, la prima metà del 2025 si è chiusa con un incremento medio dei prezzi del 2% per i box e dell’1,2% per i posti auto nelle principali città italiane. Gli aumenti delle città italiane. L’analisi città per città rivela tuttavia un panorama variegato. Se la media nazionale è positiva, sono soprattutto le metropoli del Centro-Sud a trainare la crescita. In testa alla classifica dei rincari troviamo Napoli: qui i box segnano Scheduling un +3,3% rispetto al secondo semestre del 2024, un balzo che testimonia la forte pressione della domanda in una città storicamente complessa sul fronte della sosta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Garage e posti auto al prezzo di un bilocale: la mappa dei prezzi e dove conviene investire (o comprare)In un mercato immobiliare sempre più complesso, il costo di garage e posti auto rappresenta un elemento importante nella decisione di acquisto.

Box e posti auto a Milano: ecco dove investire zona per zona. La miniera d’oro in Brera e viale Piave, i prezzi più bassi a Quarto Oggiaro e RogoredoMilano, 18 febbraio 2026 – La crescita dei prezzi degli immobili ha spinto molti a puntare sui box e sui posti auto, soprattutto nelle zone centrali come Brera e Viale Piave, dove la domanda è alta.

