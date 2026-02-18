Box e posti auto a Milano | ecco dove investire zona per zona La miniera d’oro in Brera e viale Piave i prezzi più bassi a Quarto Oggiaro e Rogoredo

Milano, 18 febbraio 2026 – La crescita dei prezzi degli immobili ha spinto molti a puntare sui box e sui posti auto, soprattutto nelle zone centrali come Brera e Viale Piave, dove la domanda è alta. La causa principale è la carenza di spazi di parcheggio e il costante aumento dei costi di affitto e acquisto. In contrasto, zone come Quarto Oggiaro e Rogoredo offrono tariffe più accessibili, attirando chi cerca soluzioni più economiche. Questi quartieri stanno diventando interessanti per chi desidera investire in modo sicuro.

Milano, 18 febbraio 2026 – Investire in un box o in un posto auto a Milano rappresenta un investimento che non è (quasi) mai destinato ad andare in perdita. Vuoi per l’attrattività internazionale della città e del suo sempre dinamico mercato immobiliare vuoi perché la richiesta di spazi per la quattro o due ruote, in una città assediata dal traffico e dalla cronica mancanza di parcheggi, è sempre forte. La conferma arriva dalle ultime analisi di mercato di Tecnocasa. Che ha dedicato un focus proprio a questo comparto, e che fra conferme e novità rapportate al secondo semestre 2025 traccia una sintesi: se si vuole attuare un investimento redditizio vale la pena considerare le differenze anche marcate fra zone della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

