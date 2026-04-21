In Consiglio comunale a Bucine si è acceso un dibattito acceso riguardo ai lavori nelle scuole del capoluogo. La discussione è diventata così tesa da portare all’abbandono della seduta da parte di due consiglieri di opposizione, che si sono opposti alla posizione della maggioranza. Durante il confronto, il rappresentante della maggioranza ha spiegato che molti dei problemi attuali derivano da questioni lasciate in eredità da amministrazioni precedenti.

Bufera in Consiglio comunale a Bucine sui lavori alle scuole del capoluogo. Una questione che ha generato il caos all’interno del parlamentino locale, tanto da indurre i consiglieri di opposizione Nicola Benini e Paola Coppi ad abbandonare l’ultima seduta in polemica con la maggioranza. L’elemento scatenante, ha ricordato l’ex sindaco Benini, si ritrova appunto negli interventi di riqualificazione delle scuole di Bucine che vanno avanti da circa due anni. Il gruppo di minoranza ha detto di aver tenuto finora un basso profilo, nei giorni scorsi ha scelto invece di andare in televisione a raccontare la vicenda. "A marzo 2025 - ha spiegato l’ex primo cittadino - ci era stato detto che la scuola sarebbe stata riconsegnata ad ottobre, fino ad oggi però non ci sono stati più aggiornamenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botta e risposta sui lavori alla scuola. Nannini: "Tanti i problemi ereditati"

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