Un scambio di opinioni si è verificato tra il consigliere comunale di minoranza del Movimento 5 Stelle e il consigliere di maggioranza riguardo ai lavori in corso nel parco Nord. La discussione si concentra sulle modalità e sui tempi di realizzazione delle opere, senza ulteriori dettagli sulle posizioni espresse o sulle eventuali decisioni prese.

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola ha denunciato una situazione che resta di stallo per i lavoro del parco Nord, con il consigliere comunale Massimo Pastore che ha replicato smentendo quanto detto da Sola "Doveva essere il giorno dell’avvio delle attività preliminari, il segnale concreto che dopo anni di annunci il Parco Nord stesse finalmente prendendo forma. E invece, dal sopralluogo effettuato questa mattina sembra che la realtà racconti tutt’altro: tutto fermo. Abbiamo letto sulla stampa locale che oggi doveva essere il 'grande giorno' dell'avvio dei lavori ma questa mattina c'era ben poco che sembrasse un cantiere aperto: nessuna attività avviata, nessun segnale operativo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Botta e risposta fra Sola (M5s) e Pastore sui lavori per il parco Nord

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