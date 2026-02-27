Nel dibattito politico si accendono tensioni sulla questione dei lavori di asfaltatura in via Firenze. Le differenze di opinioni tra le forze di maggioranza e opposizione si manifestano con durezza, portando a continui confronti pubblici. La discussione si focalizza sulle modalità e sui tempi di realizzazione degli interventi, mantenendo vivo il confronto tra le parti coinvolte.

È scontro quotidiano fra opposizione e coalizione di governo. Stavolta l’oggetto del contendere è l’ asfaltatura di via Firenze. "Dopo la nostra interpellanza arriva l’intervento" dicono Catia Degli Esposti e Fabrizio Raspa, consiglieri di Civica per Bastia evidenziando che il rifacimento ha interessato esclusivamente metà carreggiata, lasciando l’altra metà in condizioni di evidente dissesto, con tagli orizzontali e superficie disomogenea, dopo mesi di disagi per residenti e automobilisti. A stretto giro la risposta della coalizione di governo: "Degli Esposti e Raspa, che figuraccia, sarebbe bastato attendere la fine dei lavori per scoprire ciò che era già chiaro: quell’asfaltatura era già prevista e sarebbe stata completata come da programma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Botta e risposta sui lavori di asfaltatura

Lavori nel reparto di radioterapia oncologica, botta e risposta tra Pagliaro e l’AslDopo il sopralluogo del consigliere regionale che ha denunciato i ritardi del cantiere, arriva la replica dell’azienda sanitaria: “Interventi...

"Non riesci a capire nemmeno un tweet": botta e risposta sui social tra Crosetto e BorghiBotta e risposta sui social fra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il senatore della Lega Claudio Borghi.

Temi più discussi: Botta e risposta tra Agcom e Google, sull'innesto dell'AI nel motore di ricerca e su come incide sul traffico dell'informazione; Botta e risposta sui lavori di asfaltatura; Milleproroghe, botta e risposta tra editori e governo sui fondi per i giornali; Linus-Mazzoli: botta e risposta sul primato d'ascolto.

Milleproroghe, botta e risposta tra editori e governo sui fondi per i giornaliIl presidente della Fieg critica l’esecutivo per la mancanza di supporto, mentre Barachini sottolinea le misure straordinarie già adottate e promette ulteriori interventi nel 2026 ... milanofinanza.it

VIDEO| Botta e risposta sul referendum tra Nordio e Gratteri nel nuovo promo di Fratelli di CrozzaDal 6 marzo Maurizio Crozza è pronto a tornare con la sua immancabile satira. Si riaccendono i riflettori di Fratelli di Crozza ... dire.it

#piazzapulita Botta e risposta tra Santoro e Formigli: "Non credo che l’Ucraina sia più democratica della Russia", "Dissento" - facebook.com facebook

#dimartedi Referendum giustizia, botta e risposta tra Storace e Padellaro: "Ti sei scordato gli autogol del Pd", "Peggio per loro”. x.com