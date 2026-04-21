Borsa | l' Europa in ordine sparso dopo Wall Street Milano +0,1%

Le borse europee hanno registrato variazioni contrastanti dopo l'apertura di Wall Street, con Milano che ha chiuso con un aumento dello 0,1%. L'andamento dei mercati è influenzato dalle dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti riguardo alle tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran, e sulla possibilità di riaprire lo stretto di Hormuz. Gli investitori seguono con attenzione anche altri segnali macroeconomici e politici provenienti dalla regione.

Le Borse europee si muovono in ordine sparso dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle parole di Donald Trump per il conflitto con l' Iran e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sotto i riflettori anche i primi risultati della stagione delle trimestrali. Si indebolisce il dollaro sulle principali valute internazionali. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,3%. Positiva Milano (+0,1%) e Madrid (+0,2%). Deboli Londra (+0,45%), Parigi (+0,52%), poco mossa Francoforte (+0,01%). I principali listini sono appesantiti dalla farmaceutica (-1,2%) e dalle compagnie aeree (-1%). Positive le banche (+0,2%) e il comparto tecnologico (+0,6%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: l'Europa in ordine sparso dopo Wall Street, Milano +0,1% Notizie correlate Borsa: Milano (-0,5%) fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall streetMercati azionari del Vecchio continente sempre deboli ma senza scivoloni dopo l'avvio di Wall Street. Borsa: Milano al palo (-0,12%) con l'Europa dopo l'avvio di Wall StreetPiazza Affari oscilla si muove sotto la parità (-0,12%) con l'indice Ftse Mib che si mantiene tuttavia sui massimi dal 2000 riagganciati alla vigilia. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borsa: l'Europa si conferma positiva con Wall Street, Milano +1,1%; Borsa: l'Europa in calo guarda a Wall Street, Milano -1,4%; Borsa: l'Europa resta negativa con Wall Street e guarda ai negoziati, Milano -1,1%; Borsa: l'Europa in ordine sparso dopo Wall Street, Milano +0,1%. Borsa: l'Europa in ordine sparso dopo Wall Street, Milano +0,1%Le Borse europee si muovono in ordine sparso dopo l'avvio di Wall Street. L'attenzione dei mercati si concentra sulle parole di Donald Trump per il conflitto con l'Iran e per la riapertura dello ... ansa.it Borsa: l'Europa in calo guarda a Wall Street, Milano -1,4%L'incertezza sui negoziati tra Usa e Iran e lo stretto di Hormuz ancora chiuso creano ancora scompiglio sui mercati, con le Borse europee nuovamente in calo, gas e petrolio in rialzo ed i titoli di St ... quotidiano.net Partecipa (clicca qui per iscriverti) alla conferenza di Wall Street Italia al Salone del Risparmio che si terrà il giovedì 7 maggio dalle ore 10,45 alle 11,45 in Sala Amber 1, in collaborazione con Eurizon.Sul palco Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, facebook The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: S&P e Nasdaq fermano la corsa, record per Russell 2000 e DJTA Iran, Trump: "improbabile" estensione del cessate il fuoco Israele-Libano: giovedì in usa secondo round di negoziati Fed: Warsh pro x.com