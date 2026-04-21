Borsa | Europa in cauto rialzo Milano +0,25%

Le borse europee hanno aperto con un leggero aumento, con Milano che registra un incremento dello 0,25%. I mercati sono ancora in attesa di sviluppi riguardo al conflitto tra Stati Uniti e Israele, con l'Iran nel mirino. Nel frattempo, alcune indicazioni positive arrivano anche dai dati trimestrali delle aziende quotate, contribuendo a mantenere un clima di cautela. La situazione geopolitica resta al centro dell’attenzione degli investitori.

L'attenzione dei mercati è concentrata sul conflitto Usa-Israele con l'Iran ma qualche spunto arriva anche dalle trimestrali. Milano guadagna lo 0,3%, Londra lo 0,14%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0,7 per cento. Il dollaro ha guadagnato terreno e i titoli del Tesoro oscillano in vista dell'audizione al Senato di Kevin Warsh. I future sull'S&P 500 salgono dello 0,3%; il Brent cede l'1,1%, attestandosi sotto i 95 dollari al barile; l'oro scende dello 0,7%, attestandosi sotto i 4.800 dollari l'oncia. A Piazza Affari sugli scudi Avio (+3,6%) con l'ad Giulio Ranzo che al Sole 24 Ore dichiara di essere pronto per un'espansione negli Usa. Andamento opposto per Leonardo (-2,94%).🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano +0,25% Notizie correlate Borsa: prosegue in rialzo la seduta in Europa. Milano +0,5%Le Borse europee proseguono in rialzo la seduta, alimentate dalle speranze che Stati Uniti e Iran possano concludere i colloqui per porre fine alla... Borsa: Europa avanti con cautela, Milano +0,25%I mercati azionari europei sono stabili, gli investitori monitorano gli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran in vista della scadenza... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Borsa: Europa verso apertura in cauto rialzo, ore decisive per negoziato Usa-Iran; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude poco mosso. Rally di Mps (+4,7%) e Mediobanca (+4,8%); Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano +0,25%; Borsa di Milano senza direzione, brilla Stellantis. Borsa: Europa verso apertura in cauto rialzo, ore decisive per negoziato Usa-IranBrent in lieve flessione (-0,8%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 apr - Le Borse europee si preparano a iniziare la seduta con cauto ... ilsole24ore.com Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano +0,25%L'attenzione dei mercati è concentrata sul conflitto Usa-Israele con l'Iran ma qualche spunto arriva anche dalle trimestrali. Milano guadagna lo 0,3%, Londra lo 0,14%, Parigi lo 0,3%, Francoforte lo 0 ... ansa.it Le strappano la borsa di dosso mentre camminava per strada. Una donna è stata rapinata ieri a Monteluce da due uomini a bordo di un’auto, lei è finita a terra. Leggi l'articolo completo al link nel primo commento facebook Forte #grandine tra Modena e #bologna Come in borsa gli imprevisti capitano Meglio una polizza. Anche sui mercati ci si può assicurare: ha un costo, si abbassa il rendimento ma si anche il rischio e la volatilità di portafoglio. Si chiama #hedging #trading x.com