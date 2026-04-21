I mercati azionari europei si mostrano stabili con Milano che registra un aumento dello 0,25%. Gli investitori osservano con attenzione gli sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, in particolare in vista della scadenza del cessate il fuoco prevista per mercoledì. L’atmosfera rimane cauta e priva di euforia, con gli operatori che seguono da vicino gli aggiornamenti sulla situazione internazionale.

I mercati azionari europei sono stabili, gli investitori monitorano gli ultimi sviluppi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran in vista della scadenza del cessate il fuoco, fissata per mercoledì ma non si lasciano andare all'entusiasmo. Parigi è ferma poco sotto la parità (-0,06%), Londra sale dello 0,16%, Francoforte dello 0,55%, Madrid dello 0,22% e Milano dello 0,25 per cento. A Piazza Affari, fuori dal listino principale, si mettono in luce BF (+12%) che dopo l'annuncio di un'opa a 5 euro si allinea al valore dell'offerta e TISG (+11,9%) dopo che il Tribunale di Firenze ha confermato le misure protettive. Prese di profitto su Leonardo (-2,5%) e Lottomatica (-1,6%) mentre balza sugli scudi Avio (+4,04%).🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Borsa: Europa avanti con cautela, Milano +0,25%

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