Le principali borse europee continuano a salire, con Milano che registra un aumento dello 0,5%. La giornata è caratterizzata da un clima di ottimismo tra gli investitori, che si sostiene sulle notizie riguardanti possibili progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran per risolvere le tensioni legate alla guerra. I mercati mostrano così segni di fiducia nelle trattative in corso.

Le Borse europee proseguono in rialzo la seduta, alimentate dalle speranze che Stati Uniti e Iran possano concludere i colloqui per porre fine alla guerra. L'indice Stoxx Europe 600 sale dello 0,65%, trainato dai settori automobilistico e tecnologico. I titoli del settore alimentare, delle bevande e del tabacco sono tra i peggiori. Parigi sale dello 0,47%, Francoforte dello 0,85%, Madrid dello 0,6%, Milano dello 0,5 per cento mentre Londra si appiattisce (-0,03%). Imperial Brands, il produttore di sigarette Gauloises e Fortuna ha subito un crollo fino all'8,4% dopo aver dichiarato di prevedere una perdita di quote di mercato nei suoi cinque principali mercati; Lvmh cede l'1,5% dopo che il conflitto ha inciso sulle vendite delle sue divisioni moda e pelletteria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: prosegue in rialzo la seduta in Europa. Milano +0,5%

Borsa: Milano prosegue in rialzo, corre CucinelliLa Borsa di Milano (+0,1%) prosegue positiva, in linea con gli altri listini europei ed in scia con i rialzi dei mercati asiatici.

Borsa: Europa in rialzo, ottimismo per un accordo in IranSi apre in rialzo, sull'ottimismo per un possibile accordo in Iran, la seduta delle Borse in Europa.