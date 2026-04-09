Le borse europee aprono la giornata in calo, con Francoforte che perde lo 0,41%. La situazione di tensione internazionale si riflette sui mercati, in un contesto di preoccupazione legato alla chiusura dello stretto di Hormuz e ai recenti attacchi di Israele al Libano, mentre la tregua tra Stati Uniti e Iran appare fragile. La giornata si presenta all’insegna della cautela per gli investitori.

Avvio all'insegna della debolezza per le Borse europee con lo stretto di Hormuz chiuso e la tregua tra Usa e Iran che vacilla con gli attacchi di Israele al Libano. Francoforte cede lo 0,41% con il Dax a quota 23.981 punti. Parigi perde lo 0,15% con il Cac 40 a 8.251 punti. Tiene Londra che registra un +0,26% con il Ftse 100 a 10.636 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: Europa in avvio è debole, Francoforte cede lo 0,41%

Borsa: l’Europa parte in crescita, Francoforte +1%ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio brillante per Francoforte e Madrid I mercati azionari europei iniziano la giornata con un andamento favorevole.

Metsola: "Mi hanno chiesto se l'Europa sia debole, ma non lo è" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 "Qualcuno oggi mi ha chiesto se l'Europa è debole e ho risposto: no, non lo è.

Temi più discussi: Borsa: in Europa guadagni azzerati in attesa avvio Wall Street; La tregua in Iran innesca il rally dei mercati, ma resta allerta Hormuz. Balzo record per Milano (+3,7%) e WS (+2,85%); Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dello 0,2%. In rosso Stm e Mps, il petrolio Wti sale del 10%; Borsa: Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +0,85%.

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ª " ” - E’ stato pubblicato l’avviso per la selezionare di 100 operatori che potranno partecipare alla prima Borsa internazionale del t - facebook.com facebook

I mercati non credono più nelle imprese legate a #Orban il cui valore scende dal 10% fino al 38% in controtendenza rispetto alla Borsa il cui indice è salito del 10% da gennaio. 13 persone vicino a Orban hanno ricevuto appalti per 28 miliardi di € dal 2010. Ci x.com