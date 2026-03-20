I mercati azionari europei aprono la giornata in rialzo, con Francoforte che segna un aumento dell’1% e Madrid che registra un progresso. L’avvio positivo coinvolge diverse piazze finanziarie continentali, mentre gli investitori si concentrano sui primi scambi della sessione. Questa tendenza si mantiene stabile nelle prime ore di contrattazione, portando i principali indici a salire rispetto alla chiusura precedente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio brillante per Francoforte e Madrid. I mercati azionari europei iniziano la giornata con un andamento favorevole. A guidare i rialzi sono le piazze di Francoforte e Madrid, entrambe in crescita dell’1%, confermandosi le più dinamiche nelle prime fasi di contrattazione. Parigi segue con una crescita moderata. Subito dopo si posiziona Parigi, che registra un progresso più contenuto ma comunque significativo. L’indice francese segna un incremento dello 0,7%, mantenendo un trend positivo. Andamento più prudente per Amsterdam e Londra. Situazione più cauta per altri mercati del continente. Amsterdam avanza dello 0,5%, mostrando una crescita più moderata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Borsa: l’Europa parte in crescita, Francoforte +1%

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