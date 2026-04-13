Le principali borse europee registrano un ulteriore calo, con Milano che perde circa un punto percentuale. I future statunitensi segnano una diminuzione, seguendo il fallimento dei negoziati di pace tra gli Stati Uniti e l'Iran che si sono conclusi senza accordo. La giornata sui mercati azionari è caratterizzata da una pressione ribassista, in attesa di ulteriori sviluppi sulla situazione internazionale.

Ampliano il calo le principali borse tra Usa e Iran con i future Usa all'indomani del flop dei negoziati di pace americani con l'Iran. Nel giorno in cui scatta il blocco dei porti iraniani annunciato dal presidente Trump balzano il greggio (Wti +7,8% a 104,1 dollari al barile e Brent +7,11% a 102 dollari) e il gas naturale (+8,63% a 47,41 euro al MWh). La peggiore in Europa è Madrid (-1,75%), preceduta da Francoforte (-1,45%), Parigi (-1,05%), Milano (-1%) e Londra (-0,55%). Salgono anche i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi balza a 80 punti, il rendimento annuo italiano in crescita di 5 punti al 3,89%, quello tedesco di 3,65 punti al 3,09% e quello francese di 4,4 punti al 3,75%.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Borsa: l'Europa amplia il calo con i future Usa, Milano -1%

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