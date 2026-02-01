Boris Becker si schiera dalla parte di Zverev | Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono tutelati

Boris Becker si schiera a favore di Zverev, commentando le tensioni emerse durante la semifinale degli Australian Open 2026. Becker sottolinea che Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono tutelati, mentre le parole di Zverev hanno alimentato il dibattito sui favori e le tensioni nel torneo. La partita è stata tra le più tese di questa edizione, lasciando un segno evidente nel racconto del torneo.

Le parole pronunciate da Alexander Zverev durante la semifinale degli Australian Open 2026 hanno acceso il dibattito e lasciato un segno profondo nel racconto di una delle partite più tese del torneo. Il tedesco, sconfitto al quinto set da Carlos Alcaraz, non ha nascosto la propria frustrazione in un momento cruciale dell'incontro, rivolgendosi direttamente al supervisor per contestare la concessione di un Medical Time Out allo spagnolo, a suo dire non consentito perché legato a semplici crampi. Nel pieno della battaglia, con la vittoria che sembrava a portata di mano, Sascha si è lasciato andare a uno sfogo durissimo: " E' incredibile che venga curato per i crampi, è una str.

