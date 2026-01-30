I consiglieri comunali di Lega e Romito sindaco dal questore | Confronto su sicurezza e piazze

I consiglieri comunali di Bari della Lega e il gruppo Romito Sindaco hanno incontrato il questore Gargano. La riunione è servita a discutere di sicurezza e ordine pubblico in città. Nessuna decisione definitiva, ma i rappresentanti hanno chiesto azioni concrete per migliorare la situazione nelle piazze e nelle strade.

Inoltrata la richiesta di un "maggiore coinvolgimento dei circa 600 agenti della Polizia Locale" nella gestione dell'ordine Una delegazione dei consiglieri comunali di Bari della Lega e del gruppo Romito Sindaco è stata ricevuta dal questore di Bari, Annino Gargano, per un incontro sul tema della sicurezza e dell'ordine pubblico. I consiglieri Fabio Romito, Carlo Patruno, Valeria Amoruso e Giuseppe Carrieri, hanno avanzato, al questore, la richiesta di un "maggiore coinvolgimento dei circa 600 agenti della Polizia Locale nelle politiche di sicurezza urbana. Per questo ci aspettiamo che sindaco, assessore competente e comandante della Polizia Locale vogliano finalmente destinare un congruo numero di agenti al supporto operativo delle Forze di Polizia statali".

