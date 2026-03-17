Il settore della tecnologia della difesa sta attirando l'interesse degli investitori venture capital, segnando l'inizio di una nuova competizione. Secondo un’analisi di Applbaum, il defense tech non rappresenta più una nicchia o una soluzione temporanea alle crisi geopolitiche, ma si configura come un ecosistema completo. In questo spazio convergono capitali, fondatori, grandi partner industriali e domanda operativa, tutti pronti a espandersi rapidamente.

Non è più una nicchia né una risposta temporanea alle crisi geopolitiche. Il defense tech è ormai un ecosistema compiuto formato da capitali, founder, grandi partner industriali e domanda operativa che stanno convergendo in uno spazio destinato a crescere rapidamente. In questa conversazione con Airpress, Isaac Applbaum, Founder & Partner di MizMaa Ventures, spiega perché il settore può generare ritorni da venture, quali errori devono evitare i fondatori e come cambierà il mercato nei prossimi anni. Perché il defense tech è diventato oggi un tema così centrale per il venture capital? È una reazione congiunturale alle tensioni geopolitiche o un cambiamento strutturale? È un cambiamento strutturale. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Defense tech, la nuova corsa del venture capital è appena iniziata. L’analisi di Applbaum

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