Defense tech la nuova corsa del venture capital è appena iniziata L’analisi di Applbaum
Il settore della tecnologia della difesa sta attirando l'interesse degli investitori venture capital, segnando l'inizio di una nuova competizione. Secondo un’analisi di Applbaum, il defense tech non rappresenta più una nicchia o una soluzione temporanea alle crisi geopolitiche, ma si configura come un ecosistema completo. In questo spazio convergono capitali, fondatori, grandi partner industriali e domanda operativa, tutti pronti a espandersi rapidamente.
Non è più una nicchia né una risposta temporanea alle crisi geopolitiche. Il defense tech è ormai un ecosistema compiuto formato da capitali, founder, grandi partner industriali e domanda operativa che stanno convergendo in uno spazio destinato a crescere rapidamente. In questa conversazione con Airpress, Isaac Applbaum, Founder & Partner di MizMaa Ventures, spiega perché il settore può generare ritorni da venture, quali errori devono evitare i fondatori e come cambierà il mercato nei prossimi anni. Perché il defense tech è diventato oggi un tema così centrale per il venture capital? È una reazione congiunturale alle tensioni geopolitiche o un cambiamento strutturale? È un cambiamento strutturale. 🔗 Leggi su Formiche.net
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