Deep tech e venture capital | ScaleUp Lab racconta come nascono aziende non solo startup

A Milano si è chiuso il Pitch Day di ScaleUp Lab, il programma di accelerazione dedicato a dieci startup deep tech. L’evento si è tenuto nell’ambito dello SmartCityLab e ha visto protagonisti imprenditori e investitori che cercano di capire come nascono aziende innovative, non solo startup. Alcune delle idee presentate puntano su tecnologie avanzate e soluzioni per il futuro, attirando l’attenzione di tutti gli operatori del settore.

A Milano, nell'ambito dello SmartCityLab, si è concluso il Pitch Day di ScaleUp Lab, il programma di accelerazione promosso da Area Science Park dedicato a dieci startup con radici nel deep tech. L'evento ha segnato il termine di un percorso mirato a trasformare innovazioni scientifiche ad alta complessità in imprese sostenibili, capaci di affrontare le sfide del mercato dopo la fase di validazione tecnologica. Le startup, provenienti da contesti accademici e di ricerca industriale, hanno presentato le loro soluzioni a una platea selezionata composta da venture capitalist, manager di innovation hub aziendali, esperti di policy e operatori dell'ecosistema imprenditoriale.

