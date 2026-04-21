Secondo i dati più recenti dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, la domanda di energia elettrica nel mondo sta crescendo a un ritmo doppio rispetto alla richiesta complessiva di energia. Per il 2025, le previsioni indicano un aumento consistente nel fabbisogno di elettricità, con il settore fotovoltaico che si conferma come principale protagonista di questa crescita. La richiesta di energia rinnovabile sta spingendo gli investimenti e le installazioni di impianti solari in molte regioni.

Il fabbisogno di energia elettrica globale sta accelerando con una velocità doppia rispetto alla domanda energetica totale, secondo i nuovi rilievi dell’IEA per il 2025. Mentre la richiesta complessiva di energia ha registrato un incremento dell’1,3% (pari a 8 exajoule), superando la media del 1,4% osservata nell’ultimo decennio, l’elettricità ha mostrato un dinamismo molto più marcato, segnando un aumento del 2,9%. L’impatto delle e le nuove rotte dei combustibili fossili. La transizione verso modelli meno dipendenti dai combustibili tradizionali trova un supporto decisivo nelle fonti pulite e nel nucleare, che insieme hanno coperto il 60% della crescita del fabbisogno elettrico globale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom elettrico globale: il fotovoltaico guida la nuova corsa ai consumi

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