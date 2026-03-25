Raccolta RAEE in Campania Caserta fa da traino ma la regione resta ultima in Italia
Nel 2025, la regione ha registrato una diminuzione del 2,4% nella raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, arrivando a circa 16.000 tonnellate. Caserta si distingue come l’area con la maggiore quantità di RAEE raccolti, mentre la regione nel suo complesso si colloca al fondo della classifica nazionale.
16.500 tonnellate raccolte nel 2025, ma pro capite Campania ancora sotto la media nazionale. Caserta guida la regione con 4,81 kgabitante La Campania chiude il 2025 con un calo del 2,4% nella raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), attestandosi a 16.500 tonnellate, e confermandosi ultima in Italia per raccolta pro capite con 2,95 kg per abitante, molto al di sotto della media nazionale di 6,22 kg. Nonostante i dati regionali preoccupino, la provincia di Caserta emerge come la migliore della Campania, con 4,81 kgabitante, risultando l’unica a superare le medie nazionali nella raccolta di freddo, clima e sorgenti luminose. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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