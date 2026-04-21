bonus sport per tutti sono 345 i beneficiari dei voucher da 150 euro

Sono 345 i beneficiari del contributo “ Sport per Tutti 202526 ”, rivolto alle famiglie e finalizzato a sostenere la pratica sportiva di bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni. Il contributo, pari a 150 euro per ciascun bambino o ragazzo (fino a un massimo di 450 euro per nucleo familiare), sarà erogato sotto forma di voucher direttamente ai soggetti sportivi accreditati, a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dalle famiglie per l’attività scelta. Per la misura l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione complessivamente 60 mila euro. "Con l’approvazione della graduatoria - dichiara l’assessore allo sport Frida Scarpa - diamo continuità a un intervento importante per le famiglie pisane.🔗 Leggi su Lanazione.it

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