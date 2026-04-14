Bonus sport da 500 euro nel Lazio | requisiti ISEE e come ottenere il voucher per i figli

La Regione Lazio ha ripristinato i voucher sport da 500 euro destinati ai ragazzi, con requisiti di ISEE per l’accesso. Questi contributi sono rivolti alle famiglie che desiderano iscrivere i figli a strutture sportive e saranno disponibili attraverso una procedura di richiesta online. Le modalità di presentazione e i criteri di ammissione sono stati pubblicati sulla piattaforma regionale, con scadenze e documenti necessari specificati nelle informazioni ufficiali.

Tornano i voucher messi a disposizione dalla Regione Lazio per incentivare la pratica sportiva dei più giovani.I numeri in crescitaLe famiglie con un ISEE non superiore a 50mila euro possono già presentare domanda per accedere ai 500 euro che, per ciascun figlio tra i 6 e i 18 anni, l’ente.🔗 Leggi su Romatoday.it Bonus sport a Roma 2026, pubblicato il nuovo bando: a chi spetta e come ottenere i voucher da 500 euroRoma Capitale ha aperto il bando per i voucher sportivi per la stagione 202627 per ragazzi dai 5 ai 16 anni e persone con disabilità. Bonus sport Roma, 500 euro per giovani e persone con disabilità: i requisiti IseeRoma accelera sul diritto allo sport: per il quarto anno consecutivo il Campidoglio rifinanzia il programma dei voucher sportivi.