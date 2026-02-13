Bonus sport a Roma 2026 pubblicato il nuovo bando | a chi spetta e come ottenere i voucher da 500 euro
Roma Capitale ha aperto il nuovo bando per il bonus sport a Roma 2026, destinato a ragazzi tra i 5 e i 16 anni e a persone con disabilità, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nell’iscrizione alle attività sportive, e questa volta mette a disposizione voucher da 500 euro, che si possono ottenere presentando la domanda online entro la scadenza stabilita.
Roma Capitale ha aperto il bando per i voucher sportivi per la stagione 202627 per ragazzi dai 5 ai 16 anni e persone con disabilità. Le associazioni sportive potranno accreditarsi entro le 10 del 2 marzo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenza
È stato pubblicato il nuovo bando per il bonus sport da 500 euro a Roma.
Bonus scuole paritarie, arriva il voucher di 1.500 euro nel 2026: a chi spetta, i requisiti Isee e come funziona
Contenuti correlati
Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Voucher sportivi 2026/27, al via le richieste degli operatori; Voucher sportivi, il Campidoglio gioca d'anticipo: quest'anno graduatoria pronta entro l'estate; Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenza; Bonus sport Roma, 500 euro per giovani e persone con disabilità: i requisiti Isee.
Bonus sport Roma, 500 euro per giovani e persone con disabilità: i requisiti IseeIl Voucher sport messo a disposizione del Comune di Roma prevede un fondo iniziale da 1,5 milioni. Pesa l’ordine cronologico delle domande ... quifinanza.it
Bonus sport da 500 euro a Roma, pubblicato il nuovo bando: come fare domanda, requisiti e scadenzaUn voucher da 500 euro, valido per l'iscrizione a una delle società e strutture sportive romane che aderiranno all'iniziativa per l'annualità 2026/27. Per il quarto ... ilmessaggero.it
Bonus sport per i figli e quello per animali domestici: la procedura semplice x.com
Fisco: ora il 730 spia anche lo sport dei figli Il Fisco mette le mani sui bonus sport e grandi elettrodomestici. Una semplificazione che... - facebook.com facebook