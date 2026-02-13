Bonus sport a Roma 2026 pubblicato il nuovo bando | a chi spetta e come ottenere i voucher da 500 euro

Roma Capitale ha aperto il nuovo bando per il bonus sport a Roma 2026, destinato a ragazzi tra i 5 e i 16 anni e a persone con disabilità, con l’obiettivo di sostenere le famiglie nell’iscrizione alle attività sportive, e questa volta mette a disposizione voucher da 500 euro, che si possono ottenere presentando la domanda online entro la scadenza stabilita.