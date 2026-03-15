Chi può beneficiare del bonus Renzi nel 2026?

Per il 2026, il trattamento integrativo, comunemente chiamato bonus Renzi, continuerà a essere disponibile. Questa misura riguarda chi riceve determinati redditi e si applica anche quest’anno, confermando la sua presenza nel panorama delle agevolazioni fiscali. La sua presenza si mantiene invariata rispetto agli anni precedenti, offrendo benefici a specifiche categorie di contribuenti.

Il trattamento integrativo, meglio noto come bonus Renzi (anche se non si chiama più così), è confermato anche per il 2026. L’agevolazione fiscale, introdotta dall’omonimo governo nel 2014, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, allo scopo di ridurre il carico delle imposte sul lavoro. Il contributo, che non concorre alla formazione del reddito, è legato alle regole dell’Irpef e alle detrazioni da lavoro dipendente. Proprio il confronto tra queste due componenti determina se il beneficio spetta e in quale misura. Quanto vale e a chi spetta il bonus Renzi nel 2026. L’ importo massimo del trattamento integrativo, chiamato così proprio perché “integra” il normale stipendio, può raggiungere 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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