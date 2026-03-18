Bonus | 50% sulla prima casa 36% sulle seconde

Nel 2026 il bonus ristrutturazioni rimane uno degli strumenti fiscali più scelti dai contribuenti che vogliono intervenire sugli immobili residenziali. Il beneficio prevede una detrazione del 50% sulla prima casa e del 36% sulle seconde abitazioni. Questa misura continua a essere molto utilizzata da chi pianifica lavori di recupero sugli immobili di proprietà, confermando la sua presenza nel panorama delle agevolazioni fiscali per l'edilizia.

Il bonus ristrutturazioni si conferma anche nel 2026 come uno degli strumenti fiscali più utilizzati dai contribuenti che intendono effettuare lavori di recupero sugli immobili residenziali. L’agevolazione consente infatti di detrarre una parte delle spese sostenute per interventi edilizi, riducendo l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli ultimi anni il sistema dei bonus casa è stato progressivamente rivisto dal legislatore, con l’obiettivo di rendere le agevolazioni più sostenibili per i conti pubblici. Per questo motivo è stata introdotta una distinzione più netta tra abitazione principale e seconde case, con percentuali di detrazione differenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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