Bomber Trombetta fa solo goal pesanti | Forlì è casa mi piacerebbe restare

Nella passata stagione, il bomber Michele Trombetta ha segnato gol decisivi nelle vittorie contro il Lentigione e nel derby con il Ravenna, contribuendo alla conquista del campionato Nazionale Dilettanti. Dopo aver già dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra, ha espresso il desiderio di rimanere nella sua attuale società, sottolineando il legame con la città e il club.

Dopo aver apposto il proprio timbro sulle vittorie pesantissime contro il Lentigione e nel derby col Ravenna nella storica passata stagione culminata con la schiacciante vittoria del campionato Nazionale Dilettanti, è stato ancora una volta bomber Michele Trombetta a mettere la propria firma.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Colpo Forlì: ecco il ritorno di Trombetta. Miramari gli chiede altri gol pesanti Leggi anche: Spinelli a TeleFoggia: “A Manfredonia una rinascita, mi piacerebbe restare” Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bomber Trombetta fa solo goal pesanti: Forlì è casa, mi piacerebbe restare; News calcio: ultime notizie, dirette tv live streaming, aggiornamenti e risultati in tempo reale. Avventura Kings League per Trombetta. Domenica il Forlì è senza il nuovo bomberDa domani il nuovo bomber del Forlì, Michele Trombetta, prenderà parte alla ‘Kings League World Cup Nations’ di calcio a sette. Voluto da mister Miramari dopo le due stagioni in comune nel Corticella, ... ilrestodelcarlino.it Noschese lascia la Comacchiese. Bomber Trombetta sceglie PiacenzaMichele Trombetta era nel mirino di Sant’Agostino e Mesola dopo la positiva stagione al Forlì in serie D, il bomber aveva preso tempo. E con giusta ragione, perché alla fine è arrivata la proposta ... ilrestodelcarlino.it Isweb Avezzano Rugby, domani l’ultimo atto della stagione: al “Trombetta” arriva il Valsugana Rugby Junior Padova https://www.terremarsicane.it/isweb-avezzano-rugby-domani-lultimo-atto-della-stagione-al-trombetta-arriva-il-valsugana-rugby-junior-padova/ - facebook.com facebook