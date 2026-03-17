Spinelli a TeleFoggia | A Manfredonia una rinascita mi piacerebbe restare

Spinelli ha rilasciato un'intervista a TeleFoggia, affermando che a Manfredonia si sta vivendo una fase di rinascita e che gli piacerebbe rimanere nella città. Ha anche parlato della Paganese, sottolineando che la squadra ha raggiunto 50 punti fino a questo momento della stagione. Le sue parole sono state trasmesse durante una conversazione pubblica.

"La Paganese è una squadra importante, ha fatto ad oggi 50 punti. Partita bella, sono contento di aver fatto gol, quello che mi è stato tolto qualche settimana fa, e per aver aiutato la squadra a vincere" sono le prime parole di Michele Spinelli a TeleFoggia. "Ci mancano almeno quattro punti per colpe non nostre, in altri casi, invece, ci abbiamo messo del nostro. Ma a Manfredonia il gruppo è molto unito, ci sono giovani molto interessanti ed over che aiutano molto" sottolinea il difensore sipontino "Personalmente cerco di migliorarmi, di essere aggressivo. Mi ispiro a Nesta e Thiago Silva che ho visto dal vivo a Milano quando ero nel settore giovanile rossonero". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Spinelli a TeleFoggia: “A Manfredonia una rinascita, mi piacerebbe restare” Articoli correlati Manfredonia Calcio, la gioia di Spinelli: “Al Miramare una spinta incredibile”"Sono molto contento per il gol e per aver aiutato la squadra a vincere" così Michele Spinelli al termine di Manfredonia-Paganese. Sanremo 2026, Ronzulli: "Direzione artistica a una donna? Mi piacerebbe"Home > Politica > Sanremo 2026, Ronzulli: "Direzione artistica a una donna? Mi piacerebbe" “Se ho seguito il Festival? Lo seguo sempre e l’ho seguito...