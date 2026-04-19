Italiano post Juve Bologna | La nostra stagione è già finita Infortunio di Bernardeschi? È colpa mia vi spiego
Dopo la partita tra Juventus e Bologna, l’allenatore dei felsinei ha commentato la sconfitta e la situazione della squadra. Ha anche parlato dell’infortunio di Bernardeschi, attribuendone la responsabilità a se stesso. La discussione si è concentrata sulle difficoltà incontrate durante la stagione e sulle problematiche legate alle assenze dei giocatori chiave. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo a dettagli specifici o a eventuali soluzioni future.
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Bologna-Juventus, l'emozione di Bernardeschi
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