A velocità folle sull' A7 con 19 kg di hashish nel bagagliaio | arrestato

Un uomo in auto ha corso a tutta velocità sull’A7 prima di essere fermato dalla polizia stradale. Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto nel bagagliaio 19 chili di hashish. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Stava correndo a velocità folle in autostrada, per questo è stato fermato dalla polizia stradale: sono così iniziati i guai per l'uomo al volante dell'auto, scoperto con una grande quantità di hashish nel bagagliaio.È successo sabato sera sull'A7 in direzione Milano, quando la polizia stradale di.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondimenti su A7 Polizia

Un uomo ha rubato un’auto e ha tentato di attraversare l’autostrada a piedi tra Cassino e Caserta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su A7 Polizia

Argomenti discussi: 22enne su una moto a 234 km/h: la folle velocità non passa inosservato; Bolzano, schianto a velocità folle in via Resia nella notte; Inseguimento folle sulla Paullese, 21enne arrestato; Fugge a folle velocità da Spino d’Adda a Mulazzano: 21enne arrestato dai carabinieri.

Folle inseguimento sull’A1, fuga a tutta velocità per 40 chilometri prima di schiantarsiUn inseguimento da film d’azione, durato quasi 40 chilometri, ha messo a rischio la sicurezza di decine di automobilisti lungo la carreggiata sud dell’autostrada A1. Protagonista della vicenda un uomo ... ilfattovesuviano.it

Ruba un'auto e si lancia a folle velocità sull'A1 tra Cassino e Caserta provocando un incidente, arrestatoInseguimento sull’A1 tra Cassino e Caserta: arrestato un uomo dopo la fuga su un’auto rubata e il tentativo di attraversare l’autostrada a piedi. virgilio.it

L’inseguimento a folle velocità per le vie cittadine fino al frontale: con se aveva della cocaina - facebook.com facebook