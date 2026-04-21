Sabato alle 18 si gioca al Dall’Ara la partita tra Bologna e Roma, una sfida decisiva per i giallorossi che cercano di mantenere vive le speranze di qualificarsi in Champions League, attualmente a cinque punti di distanza. La formazione ospite potrà contare sul ritorno di Dybala, mentre Bernardeschi non sarà disponibile a causa di un problema fisico.

Sabato alle 18 andrà in scena al Dall’Ara una sfida fondamentale per i giallorossi, che vogliono restare aggrappati al proibitivo sogno Champions, che momentaneamente dista 5 punti. Gian Piero Gasperini recupererà due tasselli importanti del proprio scacchiere, mentre Italiano dovrà fare a meno di Bernardeschi, Casale, Skorupski e Dallinga. Dybala e Wesley ok, recupera anche Rensch?. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’esterno olandese hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solo una contrattura. Lo staff giallorosso spera di averlo almeno a disposizione per la trasferta di sabato, considerando anche la serie di prestazioni positive che Wesley stava inanellando prima dell’infortunio: tre assist consecutivi e fiducia ritrovata.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Bologna-Roma: Dybala torna a disposizione, tegola Bernardeschi per Italiano

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