Roma-Bologna formazioni ufficiali | Gasperini lancia Malen Italiano risponde con Bernardeschi

Le formazioni ufficiali di Roma e Bologna sono state annunciate per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Gasperini ha deciso di schierare Malen, mentre Italiano ha risposto con Bernardeschi. La partita si gioca oggi, e le due squadre scendono sul campo con le formazioni confermate.

Ecco le formazioni ufficiali per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna. Fischio d’inizio alle ore 21:00 in un Olimpico ribollente e completamente esaurito. Gian Piero Gasperini sceglie la linea della continuità tattica e recupera i suoi pezzi pregiati: Manu Koné riprende il comando delle operazioni in mediana accanto al giovane Pisilli, mentre sulla trequarti agirà Cristante a supporto del tandem d’attacco formato da El Shaarawy e dal bomber del momento, Donyell Malen. Difesa a tre “blindata” con il rientro dei titolari davanti a Svilar. Dall’altra parte, Vincenzo Italiano risponde con un assetto votato alla velocità e all’imprevedibilità, affidando a Federico Bernardeschi e al talento di Rowe il compito di scardinare la retroguardia giallorossa e innescare la punta centrale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Leggi anche: Formazioni ufficiali Roma-Cagliari: Gasperini lancia Pisilli, Malen guida l’attacco Como-Roma, formazioni ufficiali: Gasperini lancia Malen e il trio Ghilardi-Mancini-HermosoL’assalto al quarto posto della Juventus passa per lo scontro diretto del Sinigaglia: alle ore 18:00, Como e Roma si affrontano in un match... Altri aggiornamenti su Roma Bologna formazioni ufficiali... Temi più discussi: Bologna-Roma: le formazioni ufficiali; Europa League, le formazioni ufficiali di Bologna-Roma: Italiano con Pobega, c'è Rensch; Bologna-Roma, le formazioni ufficiali degli ottavi di Europa League; Europa League, andata ottavi di finale: le formazioni di Bologna-Roma. Roma-Bologna: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming) e orario degli ottavi di Europa LeagueRoma-Bologna, atto secondo. All'Olimpico va in scena il ritorno degli ottavi di Europa League che mette in palio un posto ai quarti di finale. Dopo l'1-1 dell'andata al ... ilmessaggero.it LIVE - Roma-Bologna, le formazioni ufficiali: c'è Cristante sulla trequartiI giallorossi scendono in campo allo Stadio Olimpico per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Tutti gli aggiornamenti sulla sfida ... ilromanista.eu Diretta Roma-Bologna Europa League: risultato in tempo reale, chi vince vola ai quarti - facebook.com facebook Roma-Bologna, dove vedere gli ottavi di Europa League in tv e streaming #SkySport #SkyUEL x.com