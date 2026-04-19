Bologna tegola Bernardeschi | infortunio lampo e Roma a rischio

Il Bologna ha perso 2-0 contro la Juventus e subito un infortunio a Federico Bernardeschi, che si è fermato durante la partita. L’attaccante si è infortunato in modo rapido e ha dovuto lasciare il campo. La squadra ora deve affrontare anche questa difficoltà, mentre la partita si conclude con la sconfitta.

Oltre alla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, il Bologna deve fare i conti con l’infortunio di Federico Bernardeschi. L’esterno, entrato al 77? al posto di Cambiaghi, è rimasto in campo appena sette minuti: all’84’ è stato infatti costretto a fermarsi per un problema all’ adduttore destro. Avendo esaurito i cambi, la squadra di Vincenzo Italiano ha dovuto giocare il finale in dieci uomini. Le condizioni dell’ex bianconero verranno valutate nelle prossime ore con esami specifici, ma la sua presenza per la sfida di sabato contro la Roma è in forte dubbio. Per il Bologna si tratta di un’assenza pesante in vista dello scontro diretto con i giallorossi, fondamentale per non perdere il treno europeo.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bologna, tegola Bernardeschi: infortunio lampo e Roma a rischio Notizie correlate Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-RomaNon arrivano buone notizie per la Roma a poche ore dalla partita di Europa League contro il Bologna con i giallorossi che dovranno fare a meno di... Infortunio Gaspar, tegola Lecce: rischio stagione finitaArrivano brutte notizie per il Lecce per quello che riguarda le condizioni di Kialonda Gaspar con il difensore classe 1997 che rischia di aver... Aggiornamenti e dibattiti Bologna, i convocati per la Juventus: out Casale per infortunio, l'esito degli esamiVentiquattro i giocatori selezionati da Italiano in vista del match contro i bianconeri, valido per la 33ª giornata di Serie A. Assente il difensore, alle prese con una distorsione ... gazzetta.it Bologna, infortunio e stop di un mese: tegola per Italiano!Brutte notizie in casa Bologna: Italiano dovrà fare i conti con l'infortunio di Dominguez in vista del rush finale di campionato. fantamaster.it