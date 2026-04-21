Bologna l’alba della libertà | quando la città liberò il Nord

Il 21 aprile 1945 a Bologna le truppe alleate entrarono nella città, ponendo fine all’occupazione nazifascista. L’ingresso avvenne nelle prime ore del mattino e non ci furono scontri armati durante questa fase. La giornata segnò la conclusione di un periodo di occupazione che aveva coinvolto la città per diversi mesi. La liberazione di Bologna fu un passo importante nel processo di ritrovare la libertà.

L’alba del 21 aprile 1945 segnò per Bologna la fine dell’occupazione nazifascista, con l’ingresso delle truppe alleate che avvenne senza spargimenti di sangue nelle prime ore del mattino. Mentre le forze tedesche e i fascisti si ritiravano durante la notte precedente, la città si preparava a un nuovo capitolo storico, diventando la prima grande metropoli del Nord Italia a vedere la fine del conflitto, un primato che le valse la Medaglia d’oro alla Resistenza. Le unità militari incaricate di prendere il controllo della città furono diverse e operarono in modo coordinato: il 2° Corpo Polacco dell’8a Armata Britannica, la Divisione USA 91a e 34a, insieme ai Gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore, oltre alla brigata partigiana Maiella.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna, l’alba della libertà: quando la città liberò il Nord Notizie correlate Immagini dal Sannio: Libero Serafini, il notaio agnonese giustiziato in nome della libertàIl 23 gennaio 1799 nacque ufficialmente la Repubblica Partenopea, o Napoletana, che inizialmente era formata da undici Dipartimenti, ciascuno dei... Leggi anche: Voto libero o libertà svenduta? Il vero senso della politica ed elezioni per non restare ostaggio del silenzio Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il Ministro Calderone alla re-inaugurazione del caseificio della Casa circondariale Rocco D’Amato di Bologna; Bologna, inaugurato caseificio alla Dozza. Ostellari: Progetto concreto che abbatte recidiva; Go Wine celebra i 60 anni delle DOC: ad Alba e Bologna due eventi per brindare alla storia; Bologna, con l’Aston Villa è l’esame di inglese più duro. Ma mister Italiano ci crede: Tutto è possibile. VIRTUS: C'È STATA LA SVOLTA La Virtus Bologna di Nenad Jakovljevic ha iniziato a decollare. Ora più allenamenti, l'inserimento di Dos Santos ed i recuperi dall'infermeria, anche di Alessandro Pajola. facebook Italiano, con il Bologna sarà addio: dalla Roma al Napoli, futuro in una big x.com