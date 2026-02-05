A Agnone, Libero Serafini, il notaio noto in zona, è stato giustiziato. La sua morte risale a un periodo di grandi rivoluzioni, precisamente nel 1799, quando nacque la Repubblica Partenopea. Un evento che ancora oggi scuote la memoria di chi conosceva Serafini e le sue battaglie per la libertà.

Il 23 gennaio 1799 nacque ufficialmente la Repubblica Partenopea, o Napoletana, che inizialmente era formata da undici Dipartimenti, ciascuno dei quali era diviso in Cantoni, costituiti inoltre da un certo numero di Comuni. Il Molise fu incluso, per la maggior parte del suo territorio, nel Dipartimento del Sangro e nella parte occidentale della regione si costituirono delle nuove municipalità. Agnone è una cittadina culturale, nobile e storica della provincia di Isernia. Fu proprio qui che immigrazioni di colonie marchigiane diedero vita a ferventi attività e tradizioni artigianali nella lavorazione del rame, dell’arte orafa, della fabbricazione di orologi e della fusione delle campane, quest’ultima esclusiva della famiglia Marinelli e della omonima Fonderia Pontificia, la più antica fabbrica di campane del mondo. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: Libero Serafini, il notaio agnonese giustiziato in nome della libertà

Approfondimenti su Libero Serafini

Ultime notizie su Libero Serafini

