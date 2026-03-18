Bologna conferma la ' Città 30' | dov’è il nuovo limite e cosa cambia rispetto a prima

A Bologna il limite di velocità di 30 kmh torna a essere in vigore dopo che il Tar ha annullato un’ordinanza precedente. La nuova disposizione stabilisce i tratti della città in cui si applica il limite e cosa cambia rispetto alle regole precedenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ancora date precise o aree specifiche interessate.

Bologna, 18 marzo 2026 – Che il divieto dei 30 all’ora tornasse a Bologna – dopo la sentenza del Tar che aveva annullato l'ordinanza – era già stato annunciato, ma non si sapeva bene da quando e dove. Ora le risposte ci sono, visto che la Giunta ha approvato il nuovo Piano particolareggiato per la gestione della velocità sulle strade urbane. Dov’è il ‘nuovo’ limite dei 30 kmh. E dunque, le strade e i tratti di strada interessati sono gli stessi nei quali il precedente provvedimento aveva abbassato il limite da 50 a 30 kmh: 258 chilometri raggruppati adesso in 47 nuove zone 30 diffuse in tutti i quartieri. ZONE CITTA ' 30 Quando scatta l’ordinanza e cosa cambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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