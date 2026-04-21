Bologna finale di stagione a rischio per Bernardeschi

Durante il match tra Juventus e Bologna, al 77º minuto, i bianconeri conducevano di due reti e la partita sembrava ormai decisa. I giocatori del Bologna si trovavano in difficoltà nel tentare una rimonta, dato il divario evidente rispetto alle loro prestazioni abituali. La partita si avviava verso una conclusione senza grosse sorprese, con la Juventus in vantaggio e il tempo che si avvicinava alla fine.

Minuto 77 di Juventus-Bologna. La partita ormai è andata, con i bianconeri sopra di due reti e i felsinei troppo lontani dagli standard abituali per poter pensare a una clamorosa rimonta.Castro, instancabile ma pur sempre umano, non ne ha più dopo il tour de force dell’ultimo periodo e allora.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bologna, tegola Bernardeschi: infortunio lampo e Roma a rischioOltre alla sconfitta per 2-0 contro la Juventus, il Bologna deve fare i conti con l’infortunio di Federico Bernardeschi. Bologna, a Bergen vale una stagione. Quanti dubbi, da Heggem a BernardeschiHeggem o Vitik come partner di Lucumi? Freuler o Moro a schermare la difesa? Dalla cintola in su rispolverare l’Odgaard fresco di rinnovo in versione... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Fase Finale del Citta di Bologna serie B; C.R. Transport Ripalta: vittoria strategica su Bologna per un finale di stagione da protagoniste; Infortunio Bernardeschi: è a rischio il finale di stagione; Il quadro delle semifinali di Europa League è completo. Bernardeschi infortunato, salta quasi tutto il finale di stagione: tornerà solamente per l'ultimissima parteLesione del muscolo iliaco destro per Bernardeschi, che non potrà giocare per il Bologna per i prossimi turni di campionato: nuovamente in campo solamente a metà maggio. goal.com L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la JuventusL'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta rimediata in campionato contro la Juventus ... calcionews24.com Davide Dalfiume Comico. . Due serate bolognesi sold out. Ma anche lo spot. PS. 9 maggio Bologna 10 maggio Castello di Serravalle sono i prossimi appuntamenti per gli amici in quelle zone. Buona serata. - facebook.com facebook #Oppini applaude la #Juve L’analisi post Bologna x.com