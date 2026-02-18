Bologna a Bergen vale una stagione Quanti dubbi da Heggem a Bernardeschi

Bologna affronta Bergen con un solo obiettivo: vincere e qualificarsi per la prossima fase. La squadra emiliana si concentra su alcuni dettagli chiave, come la scelta del partner di Lucumi in difesa e chi deve coprire il centrocampo tra Freuler e Moro. In attacco, la decisione tra il freschissimo Odgaard in versione mezzala o Pobega, più difensivo, fa discutere i tifosi. Sulle fasce, il mister valuta tra l’imprevedibilità di Bernardeschi e Rowe e le garanzie di Orsolini e Cambiaghi. Sono questioni che mettono in discussione l’undici titolare, considerato il

Heggem o Vitik come partner di Lucumi? Freuler o Moro a schermare la difesa? Dalla cintola in su rispolverare l'Odgaard fresco di rinnovo in versione mezzala o puntare sulla solidità di Pobega? E sulle fasce meglio l'imprevedibilità di Bernardeschi e Rowe o le 'vecchie' certezze targate Orsolini e Cambiaghi? Sembrano i soliti dubbi di formazione e invece sono i dilemmi dell'undici titolare probabilmente più importante dell'anno. Rotta su Bergen, dove domani vanno in scena novanta minuti fondamentali per rilanciare la campagna rossoblù d' Europa. Primo obiettivo: piegare i tutt'altro che irresistibili norvegesi del Brann per provare a dare un senso compiuto agli ultimi tre mesi della stagione.