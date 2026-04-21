A Bologna, i carabinieri della stazione del Pilastro hanno arrestato un uomo di 57 anni di origini sudamericane, portandolo in carcere. La misura si è resa necessaria in seguito a un ciclo di violenze e abusi che coinvolgevano la persona. L’uomo è stato trasferito in una struttura detentiva, mentre le autorità proseguono le indagini per accertare i dettagli della vicenda.

I carabinieri della stazione del Pilastro hanno condotto un arresto a Bologna, portando un uomo di 57 anni di origini sudamericane in carcere. La misura cautelare, disposta dalla Procura della città, è l’esito di una serie di gravi episodi di violenza che hanno coinvolto la sua convivente tra i mesi di aprile e giugno del 2025. Un percorso di tutela iniziato lo scorso luglio. Le dinamiche che hanno portato alla recente detenzione dell’uomo affondano le radici in una vicenda già nota alle autorità locali. Già il 18 luglio scorso, infatti, il sospettato era stato colpito da un provvedimento di arresti domiciliari a seguito della denuncia presentata dalla compagna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, 57enne in carcere: finisce il ciclo di violenza e abusi

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