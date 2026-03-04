La notte di festa a San Siro finisce a cazzotti | un 57enne in Rianimazione l’aggressore in carcere

A San Siro, nella notte di festa, una rissa è finita con un uomo di 57 anni in ospedale in condizioni serie. Un altro uomo è stato fermato e portato in carcere. La lite è scoppiata sul pianerottolo dopo alcuni rumori considerati molesti, e si è conclusa con un colpo al volto. La polizia ha intervenuto per gestire la situazione.

Milano, 4 marzo 2026 – Viavai sul pianerottolo. Poi una lite, apparentemente partita da rumori non graditi, che è culminata con un pugno al volto. Il colpo sferrato in pieno volto ha mandato all'ospedale un uomo, filippino di 57 anni cardiopatico, che ora si trova in rianimazione all'ospedale San Carlo. Arrestato per lesioni personali il presunto aggressore, un italiano di 53 anni. Festa non gradita Il fatto risale a ieri sera, attorno alle 20. Nella palazzina popolare di via Morgantini 1, zona San Siro, un gruppo di persone di origine filippina raggiunge parenti che vivono in un alloggio del terzo piano per un momento di ritrovo, forse per festeggiare una ricorrenza.