Via libera al dl Bollette Meloni | Oltre 5 miliardi di risparmi e benefici per famiglie e imprese video

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto bollette, una decisione che mira a ridurre i costi dell’energia per famiglie e imprese. Con oltre cinque miliardi di risparmi previsti, il governo interviene per abbassare le tariffe di luce e gas, sostenendo anche la competitività delle aziende italiane. La misura prevede interventi sulla rete elettrica e sull’integrazione dei centri di elaborazione dati, per evitare saturazioni e migliorare l’efficienza energetica. La manovra si inserisce in un quadro di azioni urgenti per affrontare il caro energia.

Via libera del Consiglio dei Ministri al "decreto bollette". Il testo che ha ottenuto il disco verde del Governo contiene "misure urgenti per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas a favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico". Il dl comprende anche provvedimenti per il contenimento del prezzo dell'energia a sostegno delle famiglie con redditi bassi e delle imprese.

Bollette, via libera al decreto. Meloni, benefici per famiglie e imprese per oltre 5 miliardiIl governo ha approvato il decreto Bollette, deciso per aiutare le famiglie in difficoltà e le imprese colpite dall’aumento dei costi energetici.

Via libera Cdm al decreto Bollette, Meloni “Priorità tutelare famiglie e imprese”Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Bollette, causato dall’aumento dei prezzi energetici che ha colpito molte famiglie e imprese italiane.

