Le bollette della Tari sono alle stelle. In molte città italiane, le famiglie devono staccare oltre 350 euro all’anno per lo smaltimento dei rifiuti. In alcune zone, la cifra può arrivare anche a più del doppio. La situazione sta diventando insostenibile per molti nuclei familiari, che si trovano a fare i conti con costi sempre più alti.

Le famiglie italiane sono costrette a pagare in media 350 euro all’anno per la Tari, la tassa sui rifiuti, con differenze che arrivano a più del doppio in alcune città. Il dato emerge da uno studio della Uil che denuncia un sistema iniquo, caratterizzato da aumenti costanti e disparità territoriali evidenti. A Reggio Calabria, ad esempio, il costo medio annuo per nucleo familiare supera i 490 euro, mentre a Napoli si arriva a 499 euro. In città come Genova, Catania e Bari la cifra si attesta intorno ai 480-500 euro. A Pisa, invece, si raggiungono i 650 euro, uno dei massimi in Italia. Al contrario, in regioni come la Liguria e il Piemonte, i costi sono molto più contenuti: a La Spezia si pagano 180 euro, a Novara e Belluno 204 euro, a Fermo 205 euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tari alle stelle: famiglie costrette a pagare oltre 350 euro all’anno per lo smaltimento rifiuti

Approfondimenti su Tari Famiglie

A un anno dall'implementazione della raccolta differenziata porta a porta, il Comune di Capua registra una percentuale del 66%, evidenziando un incremento significativo rispetto agli anni precedenti.

A Udine, in un anno, la tassa sui rifiuti è salita di oltre il 6%.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Tari Famiglie

Argomenti discussi: Naro, ex amministratori all’attacco sulla TARI 2025: PEF gonfiato fino a 2 milioni, tariffe viziate e ricavi non incassati.

Tari alle stelle in Sicilia: si paga fino a 521 euro senza avere però un servizio adeguato. Ecco l'importo della tassa nelle 9 cittàNell'Isola le tariffe più care d'Italia per la tassa sui rifiuti. Lo studio Uil: Bollette salate a fronte di impianti insufficienti e disservizi cronici ... lasicilia.it

L'immondizia d'oro: il paradosso dei rifiuti in Sicilia tra Tari alle stelle e servizi al paloUn dossier della Uil offre uno spaccato critico per l'Isola: Catania svetta tra le città metropolitane con un prelievo di 483 euro, tallonata da Palermo con 373 euro e Messina (la più virtuosa), con 3 ... msn.com

TARI alle stelle in Puglia e Basilicata: Brindisi, Barletta e Taranto tra le città più care. La Uil denuncia: “Sistema iniquo, servono riforme e investimenti” - facebook.com facebook